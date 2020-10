Seat è la prima casa auto su TikTok Italia

In linea con il suo posizionamento giovanile, Seat è la prima casa auto a debuttare su TikTok in Italia. Questo è anche coerente con il rapporto che il brand spagnolo mantiene col mondo della musica, di cui l'esempio più lampante sono i Seat Music Awards 2020, che si sono svolti questo settembre nell'Arena di Verona.

Anche il volto del progetto TikTok è qualcosa di familiare per Seat, perché si tratta della stessa influencer già legata al marchio durante i Music Awards, Giulia Penna.

La prima "challenge"

TikTok raccoglie, in sostanza, una grossa dose di creatività nel quotidiano che gli utenti si divertono ad esprimere con positività. E a tal proposito, Seat ha intenzione di lanciare una prima challenge basata su contenuti video brevi, da 15 secondi.

Nel dettaglio, si tratta di una coreografia musicale creata da Seat stessa, chiamata "Flamingo Dance", che riprende il mood positivo di altre challenge precedenti - come quella estiva dedicata alla Arona, per citarne una. L'inizio della challenge in questione è fissato a venerdì 16 ottobre.

Pierantonio Vianello, Direttore Seat in Italia, ha detto: