Da giovedì 15 a venerdì 30 ottobre si svolge la prima edizione di Renault eWays, in cui il Gruppo Renault esplora il futuro della mobilità,con riflessioni in particolar modo sul mondo dei veicoli elettrici. Le dirette si possono seguire dal sito ufficiale Renault-eWays.com (per un remind ci si può iscrivere alla newsletter).

Ed è proprio qui che il gruppo della Losanga ha intenzione di svelare le sue novità 100% elettriche, fra cui la Dacia Spring - la EV accessibile a tutti. In più, l'evento permette alla Casa anche di presentare nel dettaglio il suo nuovo SUV coupé ibrido, la Renault Arkana E-Tech Hybrid.

Cosa sappiamo finora sulla Spring

La Dacia Spring è un mini SUV elettrico di lunghezza intorno ai quattro metri, che promette di essere - in linea con l'offerta Dacia di auto concrete ma non spartane - un'elettrica realmente accessibile a tutti. Qui sotto, alcune foto rendering di come potrebbe essere.

Per ora uno degli unici dati certi è l'autonomia, che arriva a 200 km secondo il ciclo WLTP. Avremmo dovuto vederla al Salone di Ginevra che, però, è stato cancellato in seguito al diffondersi del Coronavirus.