La Kyocera Corporation è un'azienda giapponese produttrice di prodotti in ceramica e componenti elettroniche con sede a Kyoto, specializzata in pannelli solari e telecomunicazioni. Stavolta, però, ha deciso di creare un prototipo di auto del futuro, chiamato Moeye.

In verità è il secondo concept dell'azienda e il design è fortemente ispirato dalle auto classiche degli Anni '30 (con tanto di cerchi a raggi), ma il vero protagonista di questo prototipo a guida autonoma è l'interno trasparente dell'abitacolo.

Vista, olfatto e udito nel futuro

La tecnologia utilizzata per questo cruscotto è chiamata "mimetizzazione ottica": si basa su una serie di telecamere collegate a un grande schermo centrale a tutta larghezza, che mostra quanto accade sotto la vettura dando una visione tridimensionale della strada.

In più, il tettuccio e le portiere di questo concept sono dotati di pannelli a LED che generano una luce "living-friendly", ovvero molto simile alla luce naturale. Il colore e la saturazione di questa luce possono essere regolati, per imitare i tratti luminosi tipici del mattino piuttosto che della sera.

Kyocera non si è fermata al fattore visivo, ma anzi si è spinta fino a quello olfattivo: è possibile, infatti, scegliere tra cinque diversi profumi per l'abitacolo. Non manca, poi, nemmeno un sistema audio avanzato con elementi piezoelettrici.

Una grande quantità di tecnologia, per un'auto dalle forme tipiche degli Anni '30. Non è un semplice tributo al passato, però: questo "contrasto" è volto a coniugare tradizione e futuro delle automobili.