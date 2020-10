L'innovazione tecnica galoppa e anche il mondo del modellismo e quello del gioco non possono far altro che seguire. Specie i prodotti che racchiudono entrambi i generi come le scatole di montaggio della Lego, partita dai classici mattoncini squadrati per costruire edifici e mezzi rudimentali per poi allargare la sua offerta a costruzioni decisamente più elaborate che per molti di noi hanno rappresentato la prima scuola di meccanica applicata.

La svolta è arrivata quasi 40 anni fa, nel 1982 per l'esattezza, con la serie Technic, che nel corso degli anni ha alzato sempre di più l’asticella fino ad andare a riprodurre in scala vari mezzi tra cui alcuni dei più famosi modelli di auto stradali e non, nell'aspetto ma soprattutto "sottopelle". Ecco le 5 creazioni più spettacolari uscite negli ultimi anni, ordinate secondo il numero di pezzi che bisogna mettere insieme per realizzarle. Quanti? Scopritelo voi!

Il 5 modelli Lego più complicati