Le offerte per la gamma Fiat continuano anche in ottobre, sempre all’insegna delle concessionarie sicure, proponendo sconti su un numero limitato vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 ottobre.

Ad esempio, sulla Fiat Tipo Sport More 5 porte con il 1.4 a benzina da 95 CV - ancora immatricolato Euro 6d-TEMP - il listino di partenza è di 23.050 euro, che scendono a 18.700 in promozione, o a 16.700 aderendo al finanziamento Contributo Prezzo.

Come spesso accade nelle offerte Fiat, il finanziamento prevede anticipo zero e la chiusura completa del credito versando 84 rate mensili da 263,50 euro (TAN 6,85%, TAEG 8,75%).

Questo importo solo in parte gli oneri finanziari, a comunicare dalle spese di incasso, ma non comprende altri costi, come IPT e PFU; questa Tipo dispone però di accessori come minigonne laterali, vernice bicolore con tetto nero e cerchi in lega da 18”, grazie ai vantaggi dell'allestimento More.

Vantaggi

Questo tipo di finanziamento è interessante nel caso in cui si voglia fissare una spesa annuale a lungo termine, in questo caso più o meno 3.200 euro annui per 84 mesi di rate: non c’è anticipo, né maxi rata finale, e neppure un limite chilometrico, o l’obbligo di un usato da rottamare o dare in permuta.

L’offerta è possibile, anche senza coinvolgere contributi statali, grazie al forte sconto proposto: su questo modello si superano abbondantemente i 6.000 euro rispetto al prezzo iniziale. Poche le case che propongono offerte simili su vetture di questa categoria.

Svantaggi

La Tipo forse tra sette anni non sarà più il modello attuale, ma sicuramente questo genere di acquisto si fa per tenere l’auto per lungo tempo, anche oltre la durata del finanziamento.

E’ un modello scelto tra quelli presenti nei piazzali, che a differenza di altre concorrenti è ancora immatricolato Euro 6d-TEMP e non Euro 6d: non dovrebbe cambiare molto per le regole sulla circolazione, e forse anche per la svalutazione, però è bene notarlo.

In sintesi