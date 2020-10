In molti forse non lo conoscono: Genesis è un marchio coreano creato da Hyundai nel 2015 con l'obiettivo di sfidare le Case tedesche premium, esattamente come fatto da Nissan con Infiniti e da Toyota con Lexus.

Il brand è presente sul mercato coreano e, soprattutto, americano (è considerato tra i marchi più affidabili in assoluto) e ora si prepara a sbarcare su quello europeo sotto la guida di Dominique Boesch, ex manager Audi.

Quali modelli arriveranno?

"L’Europa è la patria spirituale del mercato delle auto premium e sono certo che i modelli Genesis che lanceremo qui saranno una piacevole sorpresa per tutti". Così Boesch ha annunciato il debutto del Marchio nel Vecchio Continente. Si tratterà di un mercato cruciale su cui, però, sarà molto difficile imporsi.

Non si sa ancora quali modelli vedremo sulle nostre strade con la Casa che ha annunciato che "maggiori dettagli sulla distribuzione e sui servizi verranno comunicati presto." Potrebbero arrivare la shooting brake G70 e i SUV GV70 e GV80.