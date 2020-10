Se il pilota e spettacolare acrobata dei rally Ken Block dice che la Ford Puma ST è "molto più veloce del previsto" c’è da credere che il nuovo SUV firmato Ford Performance sia davvero un piacere da guidare.

La Puma ST è infatti il primo crossover ad alte prestazioni firmato Ford Performance e per il suo debutto pubblico in Europa ha scelto proprio la nostra penisola. Per la precisione al 18° Rally Legend nella piccola Repubblica di San Marino dove è stata esposta nello stand di Ford Italia e guidata in anteprima da Ken Block.

Debutto europeo in verde brillante

La Ford Puma ST non poteva certo limitarsi ad un debutto statico e infatti Ken Block e il suo navigatore Alex Gelsomino sono stati fra i primi a provarla su strada, fra una prova speciale e la vittoria di categoria sulla loro Ford Escort Cosworth del 1994.

Nei suoi post sui social l rallista e stuntman californiano ha pubblicato alcune foto della Puma ST nella squillante ed esclusiva livrea verde "Mean Green" scelta per la prima europea.

Nel breve commento alla prova della Ford Puma ST Ken Block aggiunge che è "molto reattiva", che lo stile è "perfetto" e che la parte migliore sono i "tre pedali", ovvero la presenza del cambio manuale a lui tanto caro.

Per la cronaca la Ford Puma ST sfrutta il motore 1.5 turbo benzina da 200 CV per raggiungere i 220 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi.

[Fonte e foto: Ken Block via Facebook]