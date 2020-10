La Compass è una delle Jeep più vendute sul nostro mercato. Da poco è arrivata la versione 4xe ibrida plug-in ma su strada stanno cominciando già a circolare i primi muletti del restyling di metà carriera che debutterà l'anno prossimo.

I nostri fotografi hanno avvistato alcuni esemplari in fase di test solo parzialmente camuffati che lasciano intravedere alcune delle novità che dobbiamo aspettarci.

Novità fuori e (soprattutto) dentro

All'anteriore, la griglia superiore a sette listelli verticali rimane invariata ma sembrano essere state apportate alcune modifiche ai fari. Il posteriore dell'auto è ancora più visibile per cui non dovrebbero esserci stati aggiornamenti importanti a parte che nella zona inferiore del paraurti, nel diffusore e nel disegno interno dei fari.

Fotogallery: Jeep Compass, le prime foto spia del restyling

27 Foto

Tra le novità più importanti inseriamo sicuramente il nuovo grande schermo in stile tablet del sistema di infotainment. Si trova in cima al cruscotto e sembra avere una forma e un design completamente nuovi rispetto alle Jeep attualmente sul mercato. Non si sa ancora nulla sulle motorizzazioni disponibili e se quelle attuali verranno tutte confermate.