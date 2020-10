Può sembrare strano, ma da oggi anche il Vietnam ha il suo super SUV lussuoso e velocissimo che sfida il meglio della produzione mondiale e arriva da un costruttore nato appena due anni fa.

Si tratta del VinFast President disegnato da Pininfarina e prodotto in una serie limitata di 500 esemplari, tutti per il mercato vietnamita. Sotto il cofano c'è un motore 6.2 V8 da 420 CV e 624 Nm che permettono al President di avvicinarsi ai 300 km/h.

Per pochi e facoltosi clienti

La sfida ai super SUV più famosi è lanciata e rappresenta la volontà di VinFast di emergere e distinguersi nel panorama mondiale dell'auto come una nuova realtà con grandi obiettivi.

Fotogallery: VinFast President

15 Foto

In Vietnam il prezzo di VinFast President è fissato in 164.000 dollari (circa 139.000 euro al cambio attuale) per i primi clienti e in 198.000 dollari (circa 168.000 euro) per i successivi acquirenti.

La grande V che vuole farsi conoscere

Il super SUV President rappresenta un nuovo passo nella collaborazione tra VinFast e Pininfarina, lo studio di design con sede a Cambiano (TO) che già ha tratteggiato lo stile della berlina LUX A2.0 e del SUV LUX SA2.0 e le due concept presentate al Salone di Parigi 2018.

Fra i diversi elementi stilisti che caratterizzano tutti i prodotti marchiati VinFast e sviluppati da Pininfarina c'è in particolare il grande logo a "V" frontale che richiama sia il Vietnam che i marchi Vingroup e VinFast.

6,8 secondi da 0 a 100

Tornando al VinFast President scopriamo che oltre al poderoso motore V8 da 420 CV c'è la trazione integrale permanente, il cambio automatico a 8 marce e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,8 secondi.

Le proporzioni sono massicce e le finiture di lusso, compresi i fari a LED anteriori e posteriori allungati, la mascherina a forma di diamante e una grande presa d'aria anteriore che fa il paio con i due larghi terminali di scarico sdoppiati in coda.

Inserti in legno diversi per ogni auto

All'interno di VinFast President troviamo le prime due file di sedili dotate di funzione massaggio, riscaldamento e climatizzazione, con i posti dietro che hanno ampio spazio per le gambe dei passeggeri.

Tutti i sedili sono ricoperti in pelle nappa di alta qualità e gli inserti in legno impiallacciato fatti in Italia hanno un disegno a vortice diverso per ogni esemplare di President. L'infotainment di bordo è gestito da un display da 7" nel quadro strumenti e da uno schermo centrale da 12,3" che comanda fra l'altro un impianto audio premium a 13 altoparlanti.