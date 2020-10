Nel 2010, il primo Need for Speed: Hot Pursuit usciva nei negozi anticipando i tempi: permetteva infatti di confrontarsi con gli amici (o dar loro consigli) all'interno del videogioco stesso.

Hot Pursuit divenne uno dei capitoli più amati della saga Need for Speed. E ora, che sia per i nostalgici o per chi non ha potuto giocarlo ai tempi, sta arrivando la Remastered per le console dell'attuale generazione. Il debutto su PS4, Xbox One e PC è fissato al 6 novembre, mentre su Switch il 13 novembre.

Le novità in arrivo

Il gioco al lancio comprende tutti i DLC principali - fra cui le Armed and Dangerous e Lamborghini Untamed, molto amate dai fan - che offrono sei ore di gioco in più, assieme a 30 sfide da completare.

Ci sono nuovi colori per le auto, frenate brusche ridotte, car wrapping, obiettivi inediti e molte novità per godersi appieno gli inseguimenti fra i giocatori, che si giochi da poliziotto o da ricercato.

E a proposito di multiplayer, novità interessante per il gameplay online è il cross-platform: questo indica la possibilità di connettersi con altri giocatori in rete indipendentemente dalla console utilizzata.