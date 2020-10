Ford ha finalmente svelato la sesta generazione del SUV Bronco. Il costruttore americano per il modello non solo ha mantenuto per il modello base la carrozzeria a tre porte, ma ha anche ampliato la gamma, che, oltre alla versione a cinque porte, include il crossover "junior" Bronco Sport.

Sono passati quasi 25 anni da quando l'ultimo Bronco della generazione precedente è uscito dalla catena di montaggio, e già nella prima metà degli anni 2000 hanno iniziato a farsi strada voci secondo cui Ford intendeva tornare alla produzione di veicoli fuoristrada su telaio a longheroni. L'omonima concept car del 2004 non ebbe seguito nella produzione di serie, mentre oggi l'azienda ha finalmente intrapreso lo sviluppo di un veicolo di serie, la cui anteprima, purtroppo, ha dovuto essere rimandata più volte per vari motivi.

Riaccendere l'interesse

Ora l’attesa si è un po' calmata: un'ondata di render e foto spia di prototipi in mimetica ha placato la curiosità e abbiamo notizie di un numero crescente di preordini per il modello, ciò non toglie comunque che l'interesse per il SUV abbia cominciato a raffreddarsi. Ma è certo che il redivivo Bronco ispirerà senza dubbio non solo gli appassionati di automobili, ma anche le case specializzate nella personalizzazione dei veicoli a creare design sorprendenti, proprio come già avvenuto con i modelli precedenti. A tale proposito, vediamo alcune delle proposte più interessanti del passato.