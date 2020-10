Hyundai spinge sulla nuova famiglia performance N, che punta a sfidare i modelli già affermati dei marchi più popolari come le GTI di Volkswagen e le ST di Ford, a tutti i livelli.

Dopo Kona N e i30 N è arrivata l'ora dell'utilitaria i20 che si presenta con un accattivante look ispirato alla vettura che corre nel Mondiale rally.

La Hyundai i20 N

Compito del nuovo modello è di portare anche nella gamma i20 una vettura dalle prestazioni molto elevate e dal look sportivo. L’immagine fornita dal costruttore non dice poi molto, secondo la logica dei teaser, comunque troveremo sulla nuova vettura molte delle caratterizzazioni viste sulla i20 WRC, la belva che disputa il mondiale rally.

Dunque linee muscolose secondo il linguaggio “Sensuous Sportiness” adottato da Hyundai. Dal teaser emerge che l’auto avrà linee nette, quasi spigolose, anche per quanto riguarda i gruppi ottici.

La parte inferiore sarà sottolineata da una piccola striscia in colore rosso. Caratteristica l’ampia presa d’aria frontale con funzione sia estetica a sottolineare la dinamicità che tecnica per raffreddare al meglio il potente motore turbo e i freni.

Questi ultimi caratterizzati dalle pinze con ben in evidenza il marchio N. Sulla fiancata vedremo poi minigonne inedite e al posteriore uno spoiler. Un contributo importante all'immagine sportiva verrà dai cerchi in lega da 18 pollici con disegno esclusivo con una tinta grigio opaco.

Un colore esclusivo

Esteticamente va segnalata la livrea Performance Blue, il colore esclusivo di tutti i modelli N, per rendere ancora più esclusiva la i20 N il cliente potrà optare per il tetto a contrasto Phantom Black in modo da avere l’effetto bicolore. A ulteriore sottolineatura della sportività ricordiamo che alcuni dettagli degli esterni saranno di colore rosso.

Un'anticipazione del sound

Se non bastasse l’immagine a far venire l’acquolina in bocca agli appassionati Hyundai ha pensato bene di fornire su internet un’anticipazione del suono del motore di questa nuova N.

A molti può sembrare un particolare di minore importanza, ma non per gli autentici appassionati che dopo una breve occhiata agli esterni pensiamo si fionderanno a scaricare il file audio del motore. Ancora una soddisfazione che in futuro siamo destinati a perdere con l’avvento della mobilità elettrica.