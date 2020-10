Sono passati 60 anni dall’ultima creazione di Berardo Taraschi, pilota e costruttore di auto sportive. Oggi, a 23 anni dalla sua scomparsa, sono stati tolti i veli ad una supercar ibrida realizzata dal team 1-Off.

La vettura punta a lasciare il segno con caratteristiche uniche sia dal punto di vista delle prestazioni sia – e soprattutto - dal punto di vista progettuale. La Berardo, battezzata così in onore del fondatore del marchio, vuole proiettarsi nel futuro con un powertrain ibrido che spinge una vettura che, nelle forme, sottolinea anche un forte legame con il passato.

Le forme degli Anni ‘50

Per disegnare la carrozzeria si è presa ispirazione dalla Taraschi GIAUR Champion 750: la Berardo è infatti una rivisitazione in chiave moderna delle forme sinuose delle auto da corse degli Anni ‘50. Ma a livello di dimensioni l’auto si allontana dai canoni dell’epoca: è lunga quasi 5 metri, larga 2 e alta 1,30, con un passo di 2,80 metri.

Fotogallery: Taraschi Berardo

11 Foto

Questa “modern classic supercar”, come l’hanno definita gli stessi creatori, sembra nascere sulla base di una BMW i8, ma ha carrozzeria completamente diversa, in alluminio realizzata a mano da esperti battilastra dall’azienda Quality Cars di Padova. L’unico elemento non in alluminio è il grande estrattore posteriore in fibra di carbonio che ospita in posizione centrale due terminali di scarico di forma circolare.

La cura nei materiali

Guardando all’interno dell’abitacolo si notano gli stessi concetti ispiratori della carrozzeria: lavorazioni artigianali e un certo gusto retrò che si esalta in dettagli in mogano e nei sedili in pelle primo fiore con sfumature vintage.

Anche il motore è BMW

La Taraschi Berardo non nasce come una vettura che punta alle prestazioni senza compromessi ma vuole interpretare il concetto di supercar elegante e dal sapore classico. Però, a livello di powertrain, ha attinto ad una sportiva come la BMW i8.

L’auto, infatti, è spinta da uno schema ibrido plug-in che abbina ad un motore 3 cilindri a benzina BMW da 1,5 litri un’unità elettrica per una potenza complessiva di 420 CV che possono salire a 470 o 520 CV in base alle esigenze del cliente. L’auto dalla i8 prende anche la trazione integrale: la coppia motrice viene indirizzata a tutte e quattro le ruote (che montano 245/35 ZR21 all’anteriore e 285/30 ZR21 al posteriore) con prevalenza sul retrotreno. Tra le altre caratteristiche tecniche troviamo i dischi da 380 mm autoventilati con pinze a 6 pompanti, potenziabili con sistemi Brembo.