La prossima BMW X8 sarà il maxi SUV al top della gamma di Monaco, ma non si tratterà semplicemente di una versione SUV coupé della X7.

A ribadirlo sono una serie di nuove foto spia che ritraggono la prossima X8 ancora camuffata, ma già in grado di svelare parte di un design innovativo, sportivo e con molti dettagli inediti.

Rispetto alla X7 cambierà molto

Intanto dalle nuove immagini del prototipo si può notare il frontale appiattito rispetto alla X7, i fari in posizione ribassata e un profilo tutto nuovo per il cofano motore nel punto in cui si unisce ai passaruota.

Come detto quindi, la BMW X8 non sarà una X7 coupé, ma un SUV con ambizioni sportive che punta anche a una nuova sagoma per il padiglione e per gli archi ruota posteriori arrotondati a formare una spalla evidente.

Ibrida plug-in e anche "M"

Le scritte "hybrid Test Vehicle" applicate al muletto della BMW X8 fanno pensare ad una versione ibrida plug-in meccanicamente simile alla 745e, ovvero dotata del sei cilindri 3.0 biturbo + elettrico da 394 CV e ricaricabile alla spina.

Il nome già depositato dalla Casa tedesca anticipa anche l'arrivo di una prossima BMW X8 M dotata del motore 4.4 V8 biturbo elettrificato da 750 CV.

5 posti o 4 posti per il massimo lusso

Dentro la BMW X8 è previsto un abitacolo con due file di sedili, con quella posteriore classica a tre posti o a richiesta biposto con poltrone singole per la versione 4 posti.

Prima della presentazione della versione di serie che potrebbe essere in vendita a fine 2021 è atteso il debutto di una BMW Concept X8 che ne anticipa lo stile.