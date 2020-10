Grazie a un accordo fra Epic Games e General Motors, l'Hummer EV, versione 100% elettrica del fuoristrada statunitense, sarà la prima auto ad essere equipaggiata con il motore grafico Unreal Engine.

Come molti videogiocatori sapranno, Unreal Engine - nelle sue cinque generazioni - è il motore grafico di molti videogiochi di successo, quali Days Gone e l'intera saga di Bioshock.

Epic Games, in sostanza, vuole permettere ai sempre più avanzati sistemi grafici delle auto - come infotainment e digital cockpit - di esprimere realmente il loro potenziale sia visivo che funzionale.

Primo di una serie

Come detto poco sopra, grazie ad un accordo fra la software house e General Motors, la prima auto ad essere equipaggiata con l'Unreal Engine sarà l'Hummer EV. Tuttavia, GM non ha rivelato nulla su come effettivamente sarà strutturata la grafica del nuovo Hummer elettrico. I dettagli si vedranno solo martedì 20 ottobre, data in cui è fissato il debutto del modello.

Intanto, però, ricordiamo che nel teaser ufficiale della Hummer EV si intravedono due schermi, uno per l'infotainment e l'altro per la strumentazione digitale, dalle dimensioni molto generose. È logico pensare, quindi, che entrambi dovrebbero essere sostenuti dall'Unreal Engine.