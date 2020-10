Come già fatto dal Comune di Milano, anche la regione Piemonte si prepara a varare il suo programma locale di incentivi auto con rottamazione e super sconti fino a 12.000 euro.

Il bando con tutti i dettagli sulle modalità per accedere a questi nuovi incentivi rottamazione sarà pubblicato dalla regione Piemonte a metà ottobre 2020, ma già si preannuncia una corsa ai contributi per più veloci e fortunati perché i fondi disponibili ammontano ad appena 1.100.000 euro.

Come una lotteria per poche centinaia di acquirenti

Un rapido calcolo basato su un minimo di 2.500 di sconto e sul massimo di 10.000 euro (più fino a 2.000 euro dal venditore) fa infatti capire che i prossimi incentivi auto della regione Piemonte basteranno per 440 persone nel caso migliore o per 110 persone nel caso peggiore in cui tutti puntino all'auto elettrica.

Ciò non toglie che gli acquirenti delle elettriche più fortunati potranno godere di uno sconto regionale di 12.000 euro da sommare ai 10.000 euro degli incentivi statali, toccando al massimo un risparmio totale di 22.000 euro.

Le auto con lo sconto della regione Piemonte

Lo schema dei bonus all'acquisto di auto destinato ai privati residenti in Piemonte (ma anche ai dipendenti di aziende

con una sede operativa in Piemonte) appare un po' complicato, ma in tema di alimentazioni è abbastanza semplice perché include tutte le auto nuove con emissioni di CO2 comprese fra 0 e 130 g/km, escluse solo le diesel non elettrificate.

Questo l'elenco delle auto che possono avere l'incentivo rottamazione:

Elettriche

Ibride (benzina o diesel, full hybrid e plug-in hybrid)

Metano (monofuel e bifuel)

GPL (monofuel e bifuel)

Metano Liquido

Benzina (almeno Euro 6d-TEMP)

Escluse diesel, ma le mild hybrid?

A parte il fatto che le auto (M1) alimentate a metano liquido al momento non esistono e che l'unica auto a GPL monofuel nuova di fabbrica disponibile in Italia è la Haval H2 GPL, risulta evidente l'esclusione delle vetture con solo motore diesel, anche le più pulite Euro 6d.

Un'altra categoria che sembra esclusa dai prossimi incentivi auto Piemonte è quella delle auto mild hybrid perché il criterio di inclusione delle auto ibride parla specificamente di "ibrido multimodale". Le auto con l'ibrido "leggero" potrebbero però essere ricomprese nella categoria di quelle a benzina da euro 6d-TEMP in su, ma non le mild hybrid diesel.

Dall'erogazione dell'incentivo regionale sono escluse le auto a Km 0 e quelle a noleggio a breve o lungo termine.

Fra l'altro i veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per la prima ed unica volta in Italia.

Doppio sconto per chi rottama due auto e ne compra due

La vecchia auto da rottamare per poter accedere ai contributi della regione deve essere sempre una M1 per trasporto persone omologata fino a Euro 3 se a benzina, GPL e metano, oppure omologata fino a Euro 5 se diesel.

Ogni beneficiario dell'incentivo può presentare fino a due domande per due auto nuove da acquistare e due auto da rottamare, con quelle nuove che devono "rimanere di proprietà del soggetto beneficiario per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo".

Sconto obbligatorio del venditore

Come in una gara di sopravvivenza dove solo i più decisi e tenaci possono ottenere l'incentivo auto della regione Piemonte è poi necessario un ulteriore requisito, lo sconto del venditore così applicato:

sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali (con relativa fattura

di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali (con relativa fattura sconto di almeno 2.000 euro (IVA inclusa) sulle auto elettriche

Nessun accenno invece al limite di spesa massima previsto per poter godere dello sconto regionale, ma è facile attendersi che il bando definitivo possa prevedere un tetto in tal senso. Immaginate altrimenti il cliente di una Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, per fare un esempio limite, che chiede al venditore uno sconto di oltre 20.000 euro per poter accedere al bonus Piemonte da 7.000 euro.

Una lista bonus variegata, da 2.500 a 10.000 euro

Ed eccoci alla tabella dei bonus destinati ai diversi tipi di auto, un po' complessa per via degli scaglioni in base alle emissioni di CO2, NOx e PM10, ma cerchiamo di semplificare.

Intanto il riferimento al fatto che le auto nuove, per poter accedere all'incentivo, debbano essere Euro 6 e con emissioni di PM10 inferiori ai 4,5 mg/km appare superfluo perché ad oggi la prima immatricolazione è possibile solo per auto Euro 6d-TEMP ed Euro 6d che già rispettano questo limite.



La distinzione principale fra una fascia di bonus e l'altra la fa la quantità di CO2 emessa allo scarico e omologata secondo il ciclo WLTP convertito in NEDC, ovvero quello riportato nel libretto al Foglio 2, punto V.7.

Emissioni CO2 Emissioni NOx Incentivo regionale Note 0 g/km 0 g/km (0 mg/km) 10.000 euro Auto elettriche e a idrogeno <= 60 g/km ≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km) 7.000 euro Auto ibride plug-in <= 60 g/km ≤ 0,126 g/km (126 mg/km) 5.000 euro Auto ibride plug-in > 60 g/km e <= 95 g/km ≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km) 4.000 euro Auto a benzina, mild hybrid, full hybrid e metano > 60 g/km e <= 95 g/km ≤ 0,126 g/km (126 mg/km) 3.000 euro Auto a benzina, mild hybrid, full hybrid e metano > 95 g/km e <= 130 g/km ≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km) 3.000 euro Auto a benzina, mild hybrid, full hybrid, GPL e metano > 95 g/km e <= 130 g/km ≤ 0,126 g/km (126 mg/km) 2.500 euro Auto a benzina, mild hybrid, full hybrid, GPL e metano

Più difficile da comprendere è invece l'ulteriore divisione in "sotto fasce" per le emissioni di NOx (ossidi di azoto), quelle solitamente riportate nel libretto al Foglio 2, punto V.3, ma in questo caso "riferite al valore massimo consentito dalla classe emissiva di omologazione del veicolo in base alla sua alimentazione".

Anche se non specificato, in mancanza di libretto (la carta di circolazione) si può far riferimento al Certificato di Conformità che tutte le concessionarie hanno delle auto in giacenza o in arrivo negli showroom.