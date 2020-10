Si moltiplicano le vetture ibride e mild-hybrid ormai in tutte le case automobilistiche: ma che fine ha fatto la prima di tutte, la Toyota Prius? Giunta alla quarta generazione, è ancora un modello attualissimo e sempre aggiornato, dalla linea anticonvenzionale, e offerta nella gamma Toyota con uno specifico Hybrid Bonus e un finanziamento agevolato fino al 31 ottobre.

Nel dettaglio, la Toyota Prius 1.8 Hybrid Active costerebbe 29.900 euro, ma con Hybrid Bonus di Toyota, con qualsiasi usato in permuta posseduto da almeno cinque mesi, viene a costare 24.800 euro; in più, con l’ecoincentivo statale, il prezzo si riduce a 23.050 euro, rottamando una vettura immatricolata prima del 1 gennaio 2010, fino ad esaurimento dei fondi.

Partendo da questo listino scontato, l’anticipo è di 5.200 euro, e le rate sono 47 da 240,01 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,27%); la rata finale ammonta a 10.372,50 euro. Sono calcolare alcuni oneri finanziari, mentre assicurazione furto e incendio, estensione di garanzia con pacchetto di manutenzione, Restart e Kasko, sono disponibili su richiesta.

Vantaggi

Sicuramente, il vantaggio più immediatamente percepibile è lo sconto iniziale sul listino, che nel totale può arrivare a 6.650 euro sulla vettura di esempio.

Le rate mensili sono inferiori a 250 euro per quattro anni, permettendo una buona dilazione nel tempo del pagamento; al termine si può decidere di riscattare l’auto o, più probabilmente, di passare ad un modello con tecnologia aggiornata.

Svantaggi

Il costo finale sarà molto probabilmente maggiore di quanto indicato, sia per gli oneri finanziari correttamente segnalati, sia per gli accessori delle vetture in stock oggetto dell’offerta.

Per essere un’offerta in un periodo comunque di ripresa economica, mancano agevolazioni come anticipo zero, o pagamento delle prime rate dopo un po’ di tempo; inoltre è sempre necessaria una permuta.

In sintesi