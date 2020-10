Un rivenditore londinese di auto di fascia alta ha iniziato una produzione limitata di veicoli dal lusso sfrenato, basati sulla nuova generazione di "Black Cab" - i noti Taxi della capitale inglese.

E c'è di più, perché questi taxi superlussuosi sono creati per chi vuole viaggiare non solo circondati dal comfort, ma anche a basse emissioni: ognuno è infatti dotato di range-extender elettrico LEVC TX, molto noto nel mercato inglese.

Lusso, ma fedele all'originale

L'esterno rimanda chiaramente al London Taxi originale, ma le differenze si vedono: c'è una sottile verniciatura bicolore, con il classico nero in basso e il Grigio Silverstone (colore preso da Ferrari) nella parte superiore.

Piccola chicca: per preservare la silhouette del Cab, rimane sul tettuccio il cartellino dove solitamente c'è la scritta "Taxi" in bella vista. "Solitamente", perché qui è stata sostituita dalla più appropriata parola "VIP".

Esclusivo dentro e nel prezzo

All'interno, praticamente tutto è stato ridisegnato e modificato, con sedili posteriori angolati e rifiniti in pelle, contornati da finiture in Alcantara. Il tipico pavimento in gomma è stato sostituito dalla moquette a pelo spesso, mentre le portiere sono rifinite con inserti in legno lavorato a mano.

Di giorno la luce interna è garantita dal tetto panoramico, mentre al buio si possono personalizzare i colori delle luci ambientali. Il tutto fra i classici elementi delle auto di lusso: clima automatico con comandi touch, impianto hi-fi, frigorifero dietro il bracciolo centrale posteriore, sintonizzatore TV con Apple TV integrato e addirittura una Sony PlayStation 4.

Per chi guida, c'è un sedile in pelle regolabile elettricamente e un quadro strumenti digitale per massimizzare il comfort nei viaggi lunghi. La zona anteriore dell'abitacolo, infine, è separata da quella posteriore attraverso uno schermo retrattile, per garantire privacy e sicurezza.

Il prezzo di questo Luxury Black Cab è di 100.000 sterline (circa 110.000 euro al cambio attuale) VAT esclusa - la VAT britannica è simile alla nostra IVA - per gli acquirenti commerciali, e 120.000 sterline (circa 132.000 euro) VAT inclusa per gli acquirenti privati.