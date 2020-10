Per gli amanti del campeggio, arriva la tenda da tetto specifica per la nuova MINI Countryman, da poco soggetta a restyling e che abbiamo provato in variante ibrida Cooper SE.

La tenda portatile è frutto di una collaborazione fra il MINI Design Team e l'italiana AutoHome, ed è disponibile di colore nero o bianco, per poterla abbinare al colore del tetto a contrasto. Il suo prezzo, dice il sito ufficiale AutoHome.it, è circa 3.000 euro IVA inclusa (3.084,17 euro per l'esattezza).

Apertura automatica

C'è un sistema di fissaggio specifico, così da semplificare l'aggancio al tetto, e quando non viene utilizzata la tenda rimane chiusa in un box in fibra di vetro, dalla forma piatta e aerodinamica per ridurre al minimo i fruscii.

Fotogallery: MINI Countryman, la tenda da tetto by AutoHome

6 Foto

E così come per l'aggancio, anche l'apertura è stata semplificata il più possibile: una volta sganciate le fibbie di sicurezza, la tenda si solleva automaticamente per mezzo di quattro pistoncini idraulici.

All'interno, lo spazio è di 2,10 metri di lunghezza per 1,30 metri di altezza, il letto offre un materasso in cotone ad alta densità e per accedere alla tenda c'è una scala pieghevole in alluminio compresa nel pacchetto.

Non mancano, poi, luce interna a LED, cerniere e zanzariere sia per l'ingresso che per le "finestre" e tasche portaoggetti per riporre telefoni, chiavi, occhiali e quant'altro.