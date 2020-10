La gamma motorizzazioni della Peugeot 508 continua ad ampliarsi e dopo la versione ibrida plug-in da 225 CV e la ancora più potente Peugeot Sport Engineered da 360 CV, è ordinabile da oggi il 1.2 PureTech turbo benzina da 130 CV e 230 Nm di coppia.

Unità che rappresenta l’entry level della gamma a benzina dell’ammiraglia del Leone, sia in versione berlina sia con carrozzeria station wagon, abbinato di serie al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

Il turbo pluripremiato

Vincitore per 4 anni di seguito del titolo “Motore dell’anno” il 1.2 che equipaggia la Peugeot 508 è omologato Euro 6D e dichiara un consumo medio di 4,8 litri ogni 100 km per 108 g/km di CO2 emessa. La velocità massima è di 204 km/h mentre l’accelerazione 0-100 km/h avviene in 11,1” per la berlina, 11,2” per la station.

Il prezzo parte da 32.500 euro per la 3 volumi in allestimento Active e tocca i 39.050 per la station GT Line.

Peugeot 508 1.2 PureTech 130 CV EAT8, il listino prezzi