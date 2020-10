La Mercedes CLK nacque come variante coupé della Classe C, ma con lo stile della Classe E. Con l'arrivo di quest'ultima anche nelle varianti cabrio e coupé, nel 2009, la CLK uscì di produzione. Non prima, però, di entrare nel cuore degli appassionati con una versione speciale e limitata: la CLK 63 AMG Black Series.

E considerato che ne vennero prodotte solo 500 unità, vedere il video di una rara CLK Black Series finita nel mirino di qualche ladro di ruote londinese diventa quasi straziante.

Furto "a metà"

I ladri hanno cercato di rubare i grandi cerchi in lega di questo esemplare londinese, e sono riusciti a prendersi quelle posteriori lasciando l'auto appoggiata sui mattoni.

Le ruote anteriori, invece, sono ancora lì insieme al cavalletto del cric: sembra che qualcosa - fortunatamente - abbia costretto i ladri ad abbandonare il lavoro a metà e allontanarsi.

È un peccato a prescindere quando un'auto viene vandalizzata, e a maggior ragione se si tratta di un modello speciale, raro, limitato e fuori produzione. Non è chiaro se i colpevoli siano stati arrestati dopo il furto, ma speriamo che ottengano ciò che meritano.