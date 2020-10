Bosch e Mercedes hanno sviluppato un sistema di parcheggio autonomo chiamato Automated Valet Parking (AVP) e la prima auto a vederlo inserito nella propria dotazione è la nuova generazione di Classe S.

Ora il gestore di parcheggi Apcoa vuole implementare il sistema di parcheggio autonomo nell'aeroporto di Stoccarda: sono infatti in corso i preparativi per iniziare i test, con il fine di assicurare che le interazioni fra veicolo, tecnologia e infrastruttura siano ottimizzate per la massima sicurezza.

Come funziona l'AVP

I clienti della nuova Classe S possono scegliere di acquistare l'optional dell'Intelligent Park Pilot, con cui è possibile comandare all'auto di raggiungere in autonomia un parcheggio attraverso lo smartphone. Questa tecnologia si trova alla base del sistema AVP.

Bosch sfrutta un sistema di telecamere capaci di rilevare corsie e ostacoli (con eventuali frenate di emergenza), mentre Apcoa mette a punto un sistema - basato su una piattaforma digitale proprietaria chiamata "Apcoa Flow" - capace di riconoscere le vetture impegnate in manovre autonome, per automatizzare anche il biglietto, il pagamento e l'alzamento della sbarra.

I primi posti auto dedicati ai collaudi del sistema AVP saranno nel parcheggio P6 dell'aeroporto di Stoccarda. L'idea di fondo però, dice la nota, è di gettare "le basi del futuro parcheggio autonomo senza conducente".