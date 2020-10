Abbiamo più volte riscontrato, anche tra le offerte di ottobre, come le case tendano a proporre sempre più formule come il noleggio o il leasing per privati, soprattutto per le vetture dalle tecnologie più recenti come le elettriche: ne è un esempio Opel, che promuove la recente Corsa-e con un’offerta di noleggio a lungo termine fino al 31 ottobre.

Il nome con il quale è indicata la proposta è Free2Move Lease, che di fatto è diventato un sub-brand del gruppo PSA per la gestione di questo genere di contratti.

L’esempio è piuttosto chiaro, e riguarda la Opel Corsa-e Elegance da 136 CV, che si acquista con un anticipo di 2.154 euro, comprendente sia il primo canone che le spese di apertura pratica di 350 euro; quindi si versano 35 canoni mensili da 279 euro, secondo i parametri della provincia di Milano.

Questa rata comprende praticamente ogni spesa di gestione: tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale con vettura sostitutiva, assicurazione RCA, garanzia infortunio conducente, polizza incendio e furto, Kasko e tutela legale, nonché gestione sinistri e multe. E in più è ancora compreso in ottobre il pacchetto Protezione salute per un anno.

Vantaggi

L’offerta è sicuramente interessante, tenendo conto di vari fattori: ad esempio, l’anticipo può essere sostituito da una permuta, senza però l’obbligo di avere un usato da valutare o rottamare.

La rata già non altissima comprende poi tutti i principali servizi fiscali, assicurativi e di manutenzione/garanzie che con altre formule si pagherebbero singolarmente, e a parte.

PSA continua anche ad offrire un anno di Protezione salute, un plus interessante considerato il periodo.

Svantaggi

Non c’è neppure l’ipotesi di riscatto finale: con questo tipo di contratto, la vettura si restituisce alla fine del contratto, passando ad un’altra auto nuova.

Considerando la novità per i privati, si potrebbe esemplificare meglio come comportarsi a fine contratto, ma soprattutto l’annuncio fa un po’ di confusione tra IVA inclusa (chiaramente indicata nei titoli) e IVA esclusa, forse rimasto nel testo per le offerte aziendali: se è per i privati, l’IVA è sempre indicata nei costi.

In sintesi

Modello (esempio) Opel Corsa-e Elegance 136 CV Promozione Free2Move Lease Scadenza 31 ottobre 2020 Servizi aggiuntivi Tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale con vettura sostitutiva, assicurazione RCA, garanzia infortunio conducente, polizza incendio e furto, Kasko, tutela legale, gestione sinistri e multe Anticipo 2.154 euro Rate 35 da 279 euro Riscatto Non indicato Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Anche senza permuta o rottamazione