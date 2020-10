Non è raro che veicoli da ben oltre 300.000 euro attraversino il deserto: generalmente si tratta di camion da corsa anche chiamati Prerunners, impegnati in qualche gara. Non è così frequente invece, nonostante il prezzo sia anche qui oltre i 330.000 euro, vedere una Rolls-Royce Cullinan sollevare la sabbia delle dune.

Ed è proprio questo il punto: il video vuole far sapere ai proprietari del Cullinan che, anche se nasce come SUV altamente lussuoso, possono usarlo per sfrecciare nel deserto se proprio lo volessero. E quello del video non è un Cullinan della flotta aziendale, ma di un cliente che si è recato sulle dune di Dubai per il semplice gusto di farlo.

Niente modifiche

La sorpresa più grande è che il SUV inglese non è stato modificato, nemmeno nelle ruote che sono rimaste quelle di serie, pneumatici compresi. E di sicuro non è stata una questione economica, a fermare il proprietario da comprarne un set più adatto al terreno.

Il video qui sopra, però, non mostra davvero molto sul come affrontare i passaggi in fuoristrada a bordo del Cullinan: l'azione è molto bella da vedere e sembra anche molto divertente, ma anche le foto qui sotto danno più che altro l'idea di essere scatti artistici con auto e sabbia in perfetta armonia.

Fotogallery: Una Rolls-Royce Cullinan fra le dune del deserto

20 Foto

Per quanto riguarda la persona incaricata di ripulire via tutta la sabbia, non sarà altrettanto divertente. In ogni caso, quasi sicuramente non sarà un hobby molto diffuso fra i possessori di Rolls-Royce Cullinan. Se però a qualcuno venisse in mente di farlo, almeno ora sa che è effettivamente possibile.