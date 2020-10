Da poco abbiamo visto arrivare la Volkswagen Golf GTI Clubsport da 300 CV, ma a breve arriverà in gamma una nuova versione, ancora più potente: la Golf R 2021.

Il pilota da corsa Tanner Foust - ex conduttore di Top Gear America - ha condiviso su Twitter un teaser che conferma la data del debutto: mercoledì 4 novembre.

Quel che sappiamo

Il trailer non lascia vedere molto della nuova Golf R, se non i fari che comunque sono condivisi con la GTI e le altre Golf di ottava generazione. Per il resto, e questo è particolare, il video mostra immagini della T-Roc R.

Abbiamo idee su come sarà esteticamente la R più che altro grazie alle foto spia senza camuffature, che fra le altre cose mostrano un diverso stile per il logo "R".

Fotogallery: Nuova Volkswagen Golf R senza camuffature

15 Foto

Per quanto riguarda la potenza, sembrerebbero esserci due varianti di Golf R:

Quella di base con oltre 330 CV

Una versione "Plus" con circa 400 CV

In entrambi i casi, dovrebbe essere disponibile la trazione integrale - a differenza della Clubsport a trazione anteriore - e, probabilmente, arriverà soltanto col cambio doppia frizione DSG.