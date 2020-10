Tra le offerte di ottobre, non possono mancare quelle con mini-rate, maxi rata finale e anticipo zero, magari partendo da un listino fortemente scontato: ne è un esempio quanto proposto da Citroen per il SUV compatto C3 Aircross, oggetto della promozione Simply for You.

La Citroen C3 Aircross Live PureTech 110 CV ribassa quindi il proprio listino da 19.400 a 14.200 euro, in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità.

Non è previsto anticipo, ma solo gli oneri fiscali, più le spese di IPT, PFU, Kit sicurezza e bollo: le rate mensili sono dunque 47 da 199 euro (TAN 5.49%, TAEG 7,05%), più la maxi rata finale di 7.566 euro, per un totale di 40.000 chilometri.

Se invece si opta per l’assicurazione facoltativa sul credito PerfettoPiù, le rate mensili salgono a 225,39 euro, con la stessa rata finale.

Vantaggi

Questo genere di finanziamento è ormai collaudato, e permette di ottenere diversi vantaggi soprattutto nella fase iniziale: le rate per i primi quattro anni sono basse, non c’è anticipo, e con un minimo importo si può garantire anche il finanziamento stesso, cosa positiva considerando i tempi che stiamo vivendo.

Lo sconto iniziale è anche sostanzioso per una vettura da meno di 20.000 euro, dal momento che ammonta a 5.200 euro.

Svantaggi

A parte qualche indicazione poco chiara nell’esempio, e qualche dato in meno, come ad esempio l’importo per ogni chilometro percorso oltre i 40.000, la promozione è solo per le vetture in stock, e impone la rottamazione di un veicolo decennale.

Nel computo finale, oltre alle spese del finanziamento, andranno poi aggiunti gli eventuali accessori già montati nelle vetture disponibili.

In sintesi

Modello (esempio) Citroen C3 Aircross Live PureTech 110 CV Promozione Simply for You Scadenza 31 ottobre 2020 Listino 19.400 euro Listino scontato 14.200 euro Servizi aggiuntivi Assicurazione sul credito facoltativa Anticipo Anticipo zero Rate 47 da 199 euro TAN 5,49% TAEG 7,05% Maxi rata finale (VFG) 7.566 euro Limite chilometrico 40.000 km Limitazioni e condizioni Rottamazione di una vettura immatricolata entro il 31/12/2010