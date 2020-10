Blu e arancio insieme fanno subito venire in mente agli appassionati di motorsport il logo Gulf sulle McLaren. E non parliamo solo di "storia" - come le Formula 1 e Indy costruite negli Anni '60 e '70 - ma anche di auto recenti, come la McLaren F1 GTR con livrea Gulf che è stata protagonista anche della 24 Ore di Le Mans. Una partnership rinnovata e che adesso vediamo sulla livrea di una roadster estrema nata per pochi: la Elva.

La speciale McLaren Elva con i colori Gulf Oil è stata messa a punto dalla McLaren Special Operations (MSO) e presentata in anteprima mondiale alla Goodwood SpeedWeek, in programma dal 16 al 18 ottobre presso il Goodwood Motor Circuit; un evento a porte chiuse (causa coronavirus) che si segue online a costo zero direttamente sul sito “Goodwood Road & Racing”.

Una delle McLaren più rare mai prodotte

La McLaren Elva Gulf Theme di MSO nasce per essere più unica che rara. Non solo infatti ce ne saranno solo 149 ma ciascuna potrà essere personalizzata da chi intende comprarla. Immaginiamo quindi che il prezzo (già riservato) sarà su misura.

Fotogallery: McLaren Elva Gulf Theme By MSO

7 Foto

E la meccanica? Il motore dell'Elva - lo ricordiamo - è un V8 bi-turbo da 4,0 litri che eroga la potenza di 815 CV e 800 Nm di coppia. Il tempo di scatto da 0 a 100 km/h è di 3 secondi, con una velocità massima che supera i 320 km/h.

McLaren sempre più esclusive

Dopo decenni di collaborazione, grazie al nuovo accordo tra la McLaren Automotive e la Gulf Oil i clienti del marchio inglese potranno personalizzare la propria auto con questa stessa livrea facendo richiesta direttamente alla MSO.

Omaggi speciali come quelli che di recente abbiamo visto con le cinque McLaren Senna esclusive che riportavano alla mente le McLaren F1 GTR che hanno dominato la 24 Ore di Le Mans del 1995. Esemplari realizzati su misura per altrettanti pochi clienti.

"La McLaren Elva Gulf Theme di MSO è un'impressionante celebrazione sia alla storia delle sportive McLaren, sia al rinnovo della partnership con Gulf Oil - dice Ansar Ali, Amministratore delegato della MSO - . McLaren Special Operations si è impegnata a spingersi sempre più in là e progetti come questo mostrano le sempre più estese possibilità di personalizzazione che siamo in grado di offrire ai clienti".