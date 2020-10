Il Milano Monza Motor Show si svolge da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre 2020, nonostante il Coronavirus, ma rispettando le norme introdotte con il DPCM del 18 ottobre.

Oltre a questa conferma, il MIMO ha anche comunicato i nomi dei 50 brand che partecipano all'edizione 2020 del salone all'aperto fra le strade di Milano: fra queste figurano Case auto, Case moto, elaboratori, studi di design, costruttori di pneumatici e anche un'azienda aerospaziale.

La lista completa

Fra le Case auto figurano nomi iconici per la Motor Valley quali Dallara, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani, ma la lunga lista comprende ogni tipologia di auto grazie a Mazda, Honda, Renault, il gruppo Volkswagen, il gruppo PSA e tanti altri.

Non mancano nemmeno marchi motociclistici come BMW Motorrad e Kawasaki, studi di design quali Pininfarina e Mole Automobiles, il noto costruttore di pneumatici Pirelli e, in più, c'è una chicca interessante: al MIMO 2020 sarà presente anche SpaceX.

Ecco la lista completa dei brand partecipanti, in ordine alfabetico:

Alpine

Aspark

Aston Martin

Ats

Audi

Automobili Amos

Automobili Pininfarina

Aznom

Bentley

BMW

BMW Motorrad

Bugatti

Cadillac

Citroën

Cupra

Dacia

Dallara

Dr

DS

Evo

Ferrari

Ford

GFG

Honda

Jaguar

Jannarelly

Kawasaki

Lamborghini

Land Rover

Maserati

Mazda

McLaren

MINI

Mole Automobiles

Opel

Pagani

Peugeot

Pininfarina

Pirelli

Porsche

Radical

Renault

Seat

Space X

Suzuki

Tazzari

Tesla

Totem

Volkswagen

Zero Motorcycles

Skoda