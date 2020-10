Una delle vetture di punta della gamma Peugeot è sicuramente il SUV compatto 2008 di nuova generazione: non poteva quindi mancare anche questa vettura tra le promozioni di ottobre.

Peugeot propone ufficialmente due tipologie sostanziali di finanziamento: il noleggio a lungo termine Free2Move Lease, e il classico finanziamento con mini-rate, ma rivisto in funzione del particolare periodo che stiamo vivendo, chiamato i-Move Avantage Steps.

Per la Peugeot 2008 PureTech 100 Active, si parte da un listino di 21.850 euro e si scende fino a 18.230 euro, con l’adesione sia al finanziamento, sia al voucher Ecobonus Peugeot disponibile direttamente dal sito italiano.

L’altro nome della promozione è Anticipo Zero, perché non è previsto inizialmente alcun pagamento, a parte gli oneri finanziari; le rate mensili sono poi differenziate tra i primi 12 mesi, da 189 euro, e i successivi 35, con una rata di 271 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,71%), mentre la rata finale è pari a 10.272 euro, per un massimo di 40.000 chilometri.

Vantaggi

Sicuramente, in un periodo di incertezza, può essere interessante un’offerta che permetta di pagare di meno subito, e un po’ di più successivamente: rispetto ai classici finanziamenti con maxi rata, qui per il primo anno i vantaggi sono ancora maggiori, dal momento che non c’è anticipo, e che le rate sono ridotte a 189 euro.

Svantaggi

L’offerta per la 2008 con rate da 189 euro è valida solo per vetture in stock, presumibilmente già in parte accessoriate.

A questo si aggiungono i consueti oneri finanziari: quindi, pur essendo l’offerta più bassa tra le proposte ufficiali, verrà sicuramente richiesta qualche spesa in più.

In sintesi

Modello (esempio) Peugeot 2008 PureTech 100 Active Promozione i-Move Avantage Steps, Anticipo Zero, Ecobonus Peugeot Scadenza 31 ottobre 2020 Listino 21.850 euro Listino scontato 18.900 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo Anticipo zero Rate 12 da 189 euro, 35 da 271 euro TAN 5,49% TAEG 6,71% Maxi rata finale (VFG) 10.272 euro Limite chilometrico 40.000 km Limitazioni e condizioni Non prevista la rottamazione