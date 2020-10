L'edizione 2020 della Mille Miglia, la gara di regolarità per auto storiche che ripercorre i luoghi della mitica corsa Brescia-Roma-Brescia, è in programma da giovedì 22 a Domenica 28 ottobre e qui vi riportiamo tutte le tappe e gli orari per poterla vedere dal vivo.

Tutti possono assistere al passaggio delle auto d'epoca più belle e preziose di sempre mentre attraversano città e borghi italiani, indossando però la mascherina ed evitando assembramenti come richiedono le attuali norme anti Covid-19. Chi non potesse seguirla di persona può sempre godersi la partenza e l'arrivo a Brescia con la diretta streaming su 1000miglia.it.

Niente assembramenti e mascherina sempre

Ricordiamo infatti il DPCM che impone "l'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie" e di indossarlo anche "in tutti i luoghi all'aperto allorché ci si trovi in prossimità di altre persone non conviventi".

Alcune regioni e comuni hanno però stabilito norme ancora più restrittive in tema di utilizzo delle mascherine (vedi il Lazio), regole che è bene conoscere se ci si sposta per seguire la Mille Miglia e vedere la spettacolare sfilata di auto classiche e supercar al seguito. Attenzione anche a eventuali lockdown locali e coprifuoco notturni decisi nelle varie parti d'Italia, ricordando che la Mille Miglia attraversa Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Toscana e Liguria.

Giovedì 22 ottobre. Da Brescia a Cervia, Milano Marittima

La partenza della Mille Miglia è come da tradizione sulla pedana di Viale Venezia, a Brescia, dalle ore 14:00 e una dopo l'altra le vetture iscritte partono alla volta di Sirmione, Mantova, Ferrara, Ravenna e Cervia, Milano Marittima. Dalle 22:00 iniziano ad arrivare sulla riviera romagnola le prime auto che chiudono la loro prima tappa.

Brescia - 14:00

Desenzano - 14:45

Sirmione - 15:00

Villafranca di Verona 15:50

Mantova - 16:25

Ferrara - 18:30 (cena)

Comacchio - 20:25

Ravenna - 21:20

Cervia, Milano Marittima - 22:00

Venerdì 23 ottobre. Da Cervia, Milano Marittima a Roma

La seconda e impegnativa tappa della Mille Miglia 2020 parte all'alba da Cervia, Milano Marittima e dopo Gambettola inizia ad inoltrarsi negli appennini passando per la Repubblica di San Marino e toccando le più belle località dell'entroterra marchigiano.

Lanciati dall'Adriatico al Tirreno i concorrenti arrivano nel Lazio e raggiungono Roma a partire dalle 21:15 in passerella nella famosa Via Veneto.

Cervia, Milano Marittima - 06:10

Cesenatico - 06:45

Gambettola - 07:10

San Marino - 08:10

Urbino - 09:30

Pergola - 10:55

Fabriano - 12:00 (pranzo)

Macerata- 14:15

Fermo - 15:25

Offida - 16:25

Ascoli Piceno - 17:00

Amatrice - 18:05

Rieti - 19:05

Roma - 21:15

Sabato 24 ottobre. Da Roma a Parma

La tappa più lunga è come da tradizione la terza e infatti la carovana di capolavori su ruote si sposta da Roma a Parma toccando tutta la Toscana. Da Sarzana inizia invece la salita verso il Passo della Cisa che porta in serata il gruppo in Emilia.

Roma - 06:30

Ronciglione - 07:55

Viterbo - 08:35

Radicofani - 10:00

Castiglione d'Orcia - 10:45

Siena - 12:25 (pranzo)

San Miniato - 15:05

Altopascio - 15:45

Lucca - 16:30

Viareggio - 17:15

Sarzana - 18:15

Parma - 21:30

Domenica 25 ottobre. Da Parma a Brescia

La quarta e ultima tappa, quella di Domenica, si snoda fra Emilia e Lombardia, partendo da Parma e toccando il circuito di Varano de' Melegari, Lodi e Bergamo. L'arrivo a Brescia a partire dalle 15:30 è l'occasione perfetta per godersi in passerella tutte le vetture "superstiti" e scoprire chi è il vincitore della Mille Miglia 2020.