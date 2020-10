Ci siamo: Auto e Moto d'Epoca apre le sue porte al pubblico e, rispettando tutte le misure anti Coronavirus, fino a domenica 25 ottobre offre l'opportunità di ammirare da vicino auto e moto più uniche che rare.

Auto e Moto d'Epoca è un concentrato di auto storiche, youngtimer e instant classic, molte delle quali di grande rilevanza e valore. Ci sono pure premiere importanti, come quella europea della nuova Mercedes Classe S (qui trovate tutto il programma dell'evento). Noi si siamo e vi raccontiamo tutto il meglio di questa edizione anche sui nostri canali social, Facebook e Instagram, oltre che su YouTube.

Fra vetture, ricambi e aste

Le protagoniste di questa edizione sono tante e c'è anche l'esposizione di marchi e modelli dell'Italia post-bellica, una mostra che si tiene in collaborazione con ACI Storico al Padiglione 3. Sotto i riflettori tanti esemplari speciali, come la Alpine A110, la "Ferrarina", cinque Porsche Carrera e due Lamborghini Diablo.

Come da tradizione, però, oltre alle auto ci sono le aste - anche private - per gli appassionati che vogliono avvicinarsi a questo mondo o aggiungere una vettura alla collezione; in più, anche questo ormai è un appuntamento fisso, il salone è ricco di pezzi di ricambio, anche molto rari, che possono essere molto utili a chi ne è in cerca.

Prezzi, biglietti e orari

La pre-apertura è giovedì 22 ottobre a partire dalle 9:00 fino alle 18:00. Da venerdì 23 a domenica 25 settembre, invece, la chiusura è posticipata alle 19:00.

Il biglietto si può comprare online - sul sito ufficiale AutoeMotod'Epoca.com (dove ogni settimana l'evento aggiunge anteprime interessanti) - accedendo poi alla corsia preferenziale, o direttamente alle casse. Ecco la tabella dei prezzi:

Giovedì 22 ottobre

Tipologia Prezzo biglietto Biglietto Unico (nessuna riduzione per l'anteprima) 45,00 euro

Venerdì 23 ottobre

Tipologia Prezzo biglietto Friday Ticket 30,00 euro

Sabato 24 e domenica 25 ottobre

Tipologia Prezzo biglietto Biglietto intero 25,00 euro Biglietto ridotto: Ragazzi fra 13 e 17 anni

Persone con invalidità inferiore all'80% 20,00 euro Abbonamento 2 giorni: Sabato+Domenica 46,00 euro Abbonamento 2 giorni: Venerdì+Sabato 53,00 euro Abbonamento 3 giorni: Venerdì+Sabato+Domenica 76,00 euro Biglietto omaggio: Bambini sotto i 12 anni

Persone con invalidità uguale o superiore all'80% con accompagnatore Gratuito