Fra qualche giorno scopriremo cosa si nasconde dietro all'oscuro teaser della nuova anteprima mondiale Bugatti, ma per il momento ci dobbiamo accontentare di sapere che avrà un'incredibile firma luminosa a X in coda.

L'immagine che campeggia sulla homepage del sito ufficiale Bugatti ricorda in qualche modo il posteriore della Chiron Pur Sport, anche se l'hypercar da produrre in 60 esemplari ha solo un accenno di X nello specchio di coda e non è illuminato.

Prima ipotesi: la one-off da pista

Stando alle ultime indiscrezioni, in particolare a quelle di Supercar Blog, dietro a questo misterioso teaser si cela una Bugatti Chiron one-off da pista che dovrebbe appunto debuttare in questo mese di ottobre.

Questa nuova Chiron in esemplare unico non omologata per l'uso stradale dovrebbe essere dedicata alla massima resa fra i cordoli, ancor più della già estrema Pur Sport, ma con il motore 8.0 W16 quadriturbo da 1.600 CV della Super Sport 300+ e della Centodieci.

Seconda ipotesi: la Chiron Roadster

Una seconda ipotesi, circolata già nel giugno scorso, è che la misteriosa Bugatti altro non sia che un'inedita Chiron Roadster realizzata su richiesta di un cliente per 9,3 milioni di euro.

Resta il fatto che questa immagine di teasing non ci fa capire se si tratta di un'hypercar a tetto aperto. Da escludere invece il fatto che possa essere un secondo modello Bugatti, dato che le voci di vendita a Rimac e di uno stop allo sviluppo di nuovi modelli si fanno sempre più insistenti.