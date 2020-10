C’è poco da fare: quando una passione ti prende cerchi di farne un lavoro e anche nel tempo libero le dedichi attenzioni. Magari inventandoti nuovi modi per parlarne e approfondirla.

Esattamente come fatto da Tim Bravo, a capo della comunicazione di Bugatti, per il quale vivere a stretto contatto con le auto più esclusive del Pianeta probabilmente non basta. E così ecco che nasce Drive ON, podcast creato e curato proprio da lui, con tanti ospiti esclusivi. Naturalmente per parlare di auto.

Si inizia col botto

I primi 3 episodi sono disponibili da oggi avranno altrettanti grandi ospiti. Si inizia con Magnus Walker, famoso collezionista ed elaboratore di Porsche 911. Un personaggio iconico col quale Tim Bravo parlerà del perché guidare sia così importante per Magnus.

Il secondo episodio unisce passato e presente di Bugatti: Tim Bravo infatti avrà come ospite Romano Artioli, colui il quale nel 1987 acquistò la Casa francese e creò la EB110, “mamma” spirituale di Veyron e Chiron. Ma non solo: l’imprenditore italiano infatti fu anche proprietario della Lotus e fece nascere la Elise, ancora oggi amata ed apprezzata da una folta schiera di automobilisti.

Terzo episodio del podcast Drive ON è dedicato ad Andy Wallace, pilota vincitore della 24 Ore di Le Mans, 24 Ore di Daytona e 12 Ore del Sebring, oltre che l’uomo al volante della McLaren F1 e della Bugatti Chiron 300+ in occasione dei record di velocità fatti segnare dalle 2 supercar.

Cifra tonda

La prima stagione del podcast Drive ON conterà in totale 10 episodi, tutti da 30 minuti ciascuno e dedicati ad un ospite particolare. Ci saranno altre grandi personalità come Dieter Landerberger, a capo dell’archivio storico di Volkswagen, John Hennessey, fondatore dell’omonima Casa automobilistica, Tushar Kelshikar, fondatore del sito thesupercarblog.com.

Il settimo episodio sarà dedicato ad Achim Anscheidt, a capo del design di Bugatti, cui seguirà l’episodio con col collezionista McKeel Hagerty. Gli ultimi 2 episodi avranno come ospiti il CEO Italdesign Jorg Astalosch e poi Alex Hirschi, in arte Supercarblondie, una delle influencer auto più famosa al mondo.

Dove si vede

Il podcast Drive ON di Tim Bravo avrà cadenza settimanale e sarà disponibile sulle principali piattaforme di podcasting come Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer e Stitcher. C’è anche un sito ufficiale driveon.libsyn.com assieme al profilo Instagram: driveon.podcast.