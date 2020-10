La Mercedes-AMG GT Black Series avrebbe girato sulla leggendaria pista del Nurburgring in un tempo record di 6'43" diventando l'auto di serie più veloce sulla Nordschleife.

La notizia, non ancora ufficiale, arriva dal'appassionato, pilota e YouTuber russo Misha Charoudin che vive e lavora proprio al Nurburgring ed è solitamente ben informato.

L'Aventador scende dal trono?

Se il tempo venisse confermato e ufficializzato dalla Casa tedesca la Mercedes-AMG GT Black Series diventerebbe l'auto stradale più veloce di sempre nell'Inferno Verde, battendo di circa un secondo la Lamborghini Aventador SVJ che è attualmente regina del "Ring" con i suoi 6'44"97.

in attesa di conoscere il tempo esatto della super coupé tedesca al Nurburgring ricordiamo che questa speciale Mercedes-AMG GT monta sotto il cofano anteriore una speciale versione del 4.0 V8 biturbo da 730 CV e 800 Nm.

Grazie a un peso di 1.635 kg è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e di toccare i 325 km/h in un attimo, come potete vedere nella nostra video prova. Il prezzo è di 358.000 euro.