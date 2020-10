I sette titoli di Michael Schumacher e (possiamo dirlo?) Lewis Hamilton in Formula 1 sono certamente risultati impressionanti. Le nove vittorie (di fila!) di Sebastian Loeb nel WRC anche. E non si può fare a meno di ricordare Andy Green, che ha guidato un veicolo terrestre fino a 1.230 km/h. Ma nel nostro mondo poliedrico, e in tutto e per tutto folle, c'è posto per risultati anche più stravaganti.

I nomi che vedrete in questa rassegna sono praticamente sconosciuti, nessuno ha fatto del merchandising con il proprio ritratto o rilasciato interviste. Pochi di noi li considererebbero esempi da mostrare ai propri figli, per non dire che li prenderebbero per pazzi... Ma si tratta di imprese incredibilmente "cool".

I primati più strani con veicoli a 4 (o 3) ruote