Un SUV urbano compatto ed economico: la EcoSport è la proposta di Ford in questo settore, particolarmente popolare. Su questo modello, troviamo quindi alcune offerte anche tra le promozioni del mese di ottobre: analizziamo quella su una EcoSport in allestimento sportiveggiante ST-Line, con l’ormai celebre 1.0 EcoBoost tre cilindri a benzina da 125 CV. Con la rottamazione di un veicolo immatricolato da oltre 10 anni dal nuovo contratto, si ottengono due sconti: 3.750 euro di Vantaggi Ford, e 1.750 euro di Rottamazione Ford.

Il listino di questa EcoSport scende così da 24.000 a 18.500 euro, e grazie al contributo dei Ford Partner non si versa anticipo. Le rate mensili da pagare sono quindi 36 da 300,76 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,43%), cui vanno aggiunti 4 euro di spese di incasso rata, mentre la rata finale ammonta a 11.760 euro, per un totale di 45.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più. L'importo comprende anche alcuni servizi facoltativi: assicurazione “Guida Protetta” e assicurazione sul credito “4LIFE”.

Vantaggi

La Ford EcoSport riesce al tempo stesso ad essere attuale e piuttosto conveniente per la categoria, già nel listino di partenza: ci sono poi gli sconti iniziali, l’anticipo zero e i servizi assicurativi compresi nel finanziamento. In più, Ford propone offerte su versioni e allestimenti della EcoSport meno dotati, ma ancora meno costosi: ad esempio la Connect 100 CV prevede rate da 288 euro mensili.

Svantaggi

Per accedere all’offerta, è necessaria la rottamazione. Attenzione anche agli importi da aggiungere ai costi: nell’esempio, le spese di incasso rata sono separate dall’importo mensile, e più ci sono altri oneri finanziari, imposte e qualche accessorio da considerare in più rispetto al costo di partenza.

In sintesi

Modello (esempio) Ford EcoSport ST-Line 1.0 EcoBoost 125 CV Promozione IdeaFord, Vantaggi Ford, Rottamazione Ford Scadenza 31 ottobre 2020 Listino 24.000 euro Listino scontato 18.500 euro Servizi aggiuntivi Assicurazione “Guida Protetta”, assicurazione sul credito “4LIFE” Anticipo Anticipo zero Rate 36 da 300,76 euro TAN 5,99% TAEG 7,43% Maxi rata finale (VFG) 11,760 euro Limite chilometrico 45.000 km, 0,20 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Rottamazione di una vettura immatricolata da più di 10 anni