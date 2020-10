Parte oggi da Brescia l’edizione 2020 della Mille Miglia, con numerosissime auto di varie epoche ad animare quella che viene conosciuta anche come “La corsa più bella del mondo”.

Un appuntamento che attraverserà mezza Italia e che porterà variazioni al traffico in molti punti: per non ritrovarsi in mezzo a strade chiuse Waze indicherà agli automobilisti tragitti alternativi, così da non intasare il traffico nelle zone di passaggio della gara. Ma non è tutto.

Corre senza barriere

Per la prima volta Waze sarà infatti anche presente sulla Alfa Romeo 1900 appartenuta a Clay Regazzioni, una guest star della Mille Miglia 2020 condotta da Mattia Cappan, giovane atleta disabile impegnato nella classe Kart Cross del Campionato Italiano autocross.

Una vettura speciale allestita appositamente per l’ex pilota elvetico, rimasto paralizzato a seguito di un incidente sul circuito di Long Beach nel 1980, con un kit della Guidosimplex e con la quale corse nel 2002 la mitica Panamericana.

Auto di proprietà della Scuderia del Portello ed oggi ambasciatrice di una mobilità senza barriere, prima auto storica ad essere modificata per poter accogliere piloti con disabilità.

Piloti come Mattia Cappan, classe 1990, rimasto paralizzato a seguito di un incidente avvenuto durante una gara di enduro country. Un testimonial per un messaggio speciale, rilanciato anche dall’amministratore delegato della Mille Miglia