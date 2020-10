All’inizio si pensava che la Cupra Formentor avrebbe avuto unicamente 2 motorizzazioni: o il 2.0 turbo benzina da 310 CV oppure la ibrida plug-in da 245 CV. Una gamma ristretta per il primo modello interamente dedicato al brand sportivo di Seat.

Poi, qualche settimana fa, ecco la notizia che il crossover spagnolo monterà anche altre unità, compreso un turbodiesel. Ma non è sul TDI che va oggi la nostra attenzione: sembra infatti che la Cupra Formentor spiata durante dei test al Nurburgring abbia sotto al cofano un motore più che particolare: il 2.5 5 cilindri firmato Audi.

Perché accontentarsi?

Unità amata da molti appassionati e che attualmente muove l’Audi RS3 e le sorelle RS Q3 e TT RS, con 400 CV scaricati a terra da tutte e 4 le ruote. Uno schema meccanico che probabilmente verrà replicato sulla Formentor, basata sullo stesso pianale MQB di compatta, SUV e coupé dei 4 Anelli.

Un motore che, stando ad alcuni rumors, Audi avrebbe negato alla prossima Volkswagen Golf R, ma che – a quanto pare – darà senza indugi alla cugina spagnola. Ecco così che nel 2021 potrebbe arrivare un crossover da 400 CV, semplicemente il modello stradale più potente mai prodotto dalla Casa spagnola.

Cambia pelle

Il muletto spiato al Nurburgring non sembra sfoggiare un’estetica particolarmente differente rispetto alla Formentor che conosciamo, ma ben sappiamo come le Case amino confondere le acque nascondendo e camuffando in modi sempre più creativi le caratteristiche esterne dei loro nuovi modelli. L’unica differenza visibile riguarda gli scarichi: due coppie sistemate in diagonale a sbucare dal diffusore.

Per ora non si hanno notizie sulla data di arrivo della Cupra Formentor più potente, ma è più che probabile una sua presentazione nei primi mesi del 2021.