La Porsche 911 di ultima generazione, codice interno 992, sembra pronta ad aggiungere alla già variegata gamma una nuova coupé sportiva dalle forme inedite e un po' off-road.

Una serie di foto spia e video in arrivo dal Nurburgring ci mostrano infatti il prototipo camuffato di una Porsche 911 con assetto rialzato e passaruota larghi aggiuntivi. Il suono è quello di un motore turbo, ma l'assenza delle prese d'aria laterali fa capire che non è un modello Turbo.

Prove per una Porsche 911 Dakar?

La maggiore altezza libera da terra di questo particolare muletto Porsche fa pensare ad un intenso lavoro di modifiche alle sospensioni, elemento che avvalora l'ipotesi di una versione in stile offroad da 911 Dakar o Safari.

In realtà potrebbe trattarsi solo di una serie di test sui settaggi delle sospensioni da adottare sulle normali 911 di serie, ma l'idea di una interpretazione moderna della concept Panamericana del 1989 è stuzzicante.

Per chi vuole la 911 da sterrato c'è già Gemballa

Ricordiamo infatti la storia rallistica di Porsche che con la 911 prima e la 959 poi ha saputo guadagnarsi importanti vittorie nelle classiche più massacranti dei raid desertici in stile Parigi-Dakar.

Per chi invece non ha la pazienza di attendere una 911 Dakar e scoprire cosa si nasconde dietro questo prototipo c'è sempre la possibilità di farsi costruire da Gemballa una pazzesca Avalanche 4x4 con doti da fuoristrada non indifferenti.