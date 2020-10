Tra le numerose promozioni di ottobre, abbiamo già visto quella sulla Renault Captur ibrida plug-in, in un momento in cui Renault punta molto sull’elettrico; tuttavia, è interessante osservare la promozione Best for you proposta sulla Captur LIFE con motorizzazione TCe 100 a GPL: un’alternativa classica alle nuove motorizzazioni a zero emissioni.

Per la Captur GPL, si può contare subito su 3.500 euro di sconto, a patto di permutare una vettura immatricolata dal 1 gennaio 2011 e di proprietà da almeno sei mesi.

Versando un anticipo di 2.900 euro, le rate mensili sono 36 da 148,45 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,92%), con rata finale, corrispondente al valore futuro garantito, di 9.831,50 euro, per un totale di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Bisogna aggiungere al totale qualche onere finanziario, ma in compenso l’offerta comprende l’assicurazione sul finanziamento protetto e un pack service con tre anni di furto e incendio, un anno di driver insurance ed estensione di garanzia di 3 anni o 60.000 km.

Vantaggi

L’offerta sulla GPL è interessante, considerando che la versione Plug-In ha un listino scontato che parte invece da 24.100 euro: la GPL è un gradino inferiore nella gamma Captur, ma i costi sono più bassi.

L’anticipo si può coprire con la permuta, le rate sono inferiori a 150 euro, e la rata finale non è altissima, anche volendo riscattare la vettura al termine. In più, l’offerta comprende servizi di assicurazione, manutenzione e assistenza, compreso il finanziamento protetto.

Svantaggi

Per accedere all’offerta è necessaria una vettura in permuta immatricolata dal 2011, e di proprietà da sei mesi: quindi non necessariamente un’auto da rottamare, ma che potrebbe avere un valore, che va contrattato con la concessionaria.

Mancano come sempre le indicazioni di IPT e PFU, e ci sono costi e imposte di bollo da aggiungere al totale, oltre ad eventuali accessori già presenti. La vettura a GPL rappresenta un po’ il passato, nel bene e nel male, anche in termini di eventuali agevolazioni territoriali.

In sintesi

Modello (esempio) Renault Captur Life TCe 100 GPL Promozione Renault Best for You Scadenza 31 ottobre 2020 Listino scontato 14.700 euro Servizi aggiuntivi finanziamento protetto, pack service con tre anni di furto e incendio, un anno di driver insurance ed estensione di garanzia di 3 anni o 60.000 km Anticipo 2.900 euro Rate 36 da 148,45 euro TAN 5,25% TAEG 6,92% Maxi rata finale (VFG) 9.831,50 euro Limite chilometrico 45.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Permuta di una vettura immatricolata dal 1 gennaio 2011 e di proprietà da almeno sei mesi