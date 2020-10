È entrato in vigore dalla mezzanotte del 26 ottobre il nuovo DPCM firmato il 24 ottobre dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un nuovo decreto creato per rispondere all’emergenza della seconda ondata di coronavirus, al cui interno ci sono tutte le regole e le indicazioni da seguire fino al 24 novembre.

Tra queste si parla anche di spostamenti, senza vietarli ma sconsigliandoli vivamente, con ogni tipo di mezzo di trasporto.

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi