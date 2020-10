4 novembre. Questa è la data fissata da Volkswagen per la presentazione della nuova Golf R. Ora però, con queste nuove foto spia, ci viene spontanea una domanda: vedremo anche la versione station wagon Variant R?

Questo resta da vedere, perché Volkswagen non ha dato conferme ufficiali. Nel frattempo, possiamo dare un'occhiata alla station wagon più pepata durante alcuni collaudi al Nurburgring, con ben poche camuffature. E a guardarla bene, sembra di intravedere qualche componente della Alltrack.

Camuffata anche da Mk7

Per quanto una Golf R Variant Alltrack sarebbe davvero una Volkswagen tutto-in-uno, dubitiamo fortemente che ciò possa accadere. Per farla breve, crediamo che l'utilizzo di componenti Alltrack sia un modo simpatico di Volkswagen per nascondere la vera Variant R.

Fotogallery: Volkswagen Golf R Variant, le foto spia al Nurburgring

15 Foto

E in effetti, anche se il paraurti anteriore e i contorni della carrozzeria in plastica sui passaruota possono far pensare ad una Alltrack, ci sono quattro scarichi, pinze freno blu e gomme ribassate a parlare chiaro sulle reali prestazioni dell'auto.

Anche i cerchi destano sospetti: sono troppo grandi e sportiveggianti per una Alltrack, e probabilmente si potrà arrivare ance ai 19 pollici. Altra nota interessante, Volkswagen ha anche aggiunto degli adesivi intorno ai fari e sulla griglia, per farla sembrare una Golf Mk7 Variant.

4 cilindri da 320 CV

Anche se ancora non ci sono notizie certe in merito alla gamma motori della Golf 8 R, ci aspettiamo di vedere lo stesso 2.0 TSI della Tiguan R - e cioè con 320 CV e 420 Nm di coppia - abbinato esclusivamente al DSG e alla trazione integrale 4Motion.

In effetti Volkswagen aveva ammesso di voler usare il turbo cinque cilindri in linea dell'Audi, ma a quanto pare la Casa di Ingolstadt non ha voluto condividere il suo 2.5 TFSI.

Per il momento non possiamo fare altro che attendere il 4 novembre, quando la Golf 8 R sarà presentata forse in compagnia della versione a tetto lungo Variant R. È anche probabile, però, che la station si faccia aspettare un po' di più della hatchback, forse fino a inizio 2021.