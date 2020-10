Avete mai desiderato che l'attuale Toyota RAV4 assomigliasse di più a un pickup Chevrolet o a un SUV dei primi anni '80? A meno che non lavoriate nel reparto di progettazione di Mitsuoka, ci aspettiamo che la risposta sia un clamoroso: "No!"

Già, i ragazzi della piccola Casa giapponese hanno dato vita alla Mitsuoka Buddy, eccentrica versione dal sapore vintage del SUV delle 3 Ellissi. Naturalmente ibrido.

A tutta cromatura

Come prima cosa i designer Mitsuoka hanno “strappato” il frontale dell’attuale generazione di RAV4 sostituendolo con una griglia cromata e inclinata verso il basso, con una coppia di luci una sopra l’altra ai lati. Uno stile vintage con la modernità della tecnologia full LED. Cromato è anche il paraurti, sul quale è ancorata la targa.

A variare le forme è anche il cofano, con nervature verticali ad attraversarlo e 2 sottili prese d’aria laterali. Si, anche loro cromate.

Il posteriore ha subito un trattamento meno pesante per quanto riguarda le linee, con i montanti rimasti inalterati, mentre cambia la disposizione delle luci – da orizzontali a verticali – la fascia centrale del bagagliaio e il paraurti. Che, manco a dirlo, sfoggia una bella cromatura.

Purtroppo non ci sono foto dell’abitacolo e non sappiamo quindi se anche lui abbia ricevuto un trattamento estetico particolare, magari con radica o legno grezzo incastonato nella plancia, o sia rimasto inalterato rispetto a quello della Toyota RAV4 di serie.

Vintage elettrificato

A non cambiare è la gamma motori che, contrariamente a quanto accade in Italia, in Giappone e negli Stati Uniti conta differenti unità, tra cui naturalmente il full hybrid che al 2.5 4 cilindri abbina un elettrico, mentre pare non sia compresa la versione plug-in.

Tecnicamente le foto che vedete nell’articolo sono solo teaser di quanto verrà presentato il prossimo 26 novembre, quando la Mitsuoka Buddy farà il suo debutto ufficiale. E voi che dite, trasformereste la vostra Toyota RAV4 in un SUV anni ’80?