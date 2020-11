In un clima di preoccupazione per le notizie sul Coronavirus, ma anche di speranza verso un mercato che è in qualche modo ripartito, Renault rilancia l’operazione Best for you anche per il mese di novembre.

Così, anche un modello di successo come la Clio, nella recente versione E-Tech Hybrid, è oggetto di una promozione con sconti e un finanziamento agevolato con mini rate e maxi rata finale.

Una Renault Clio Zen Hybrid E-Tech 140 viene a costare 16.400 euro grazie agli incentivi statali, quindi con la rottamazione di un veicolo usato immatricolato fino al 30 dicembre 2010 e di proprietà del cliente o di un familiare da almeno 12 mesi, e al contributo di Renault.

Versando un anticipo di 3.850 euro, le rate mensili sono 36 da 148,34 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,82%), mentre la rata finale ammonta a 10.755,50 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

La promozione comprende vantaggi per oltre 5.000 euro, anche perché nell’esempio è incluso il finanziamento protetto e il pack service con tre anni di furto e incendio, un anno di Driver insurance e l’estensione della garanzia di tre anni o 60.000 km.

La rata di 149 euro è molto bassa, e in più il cambio multi-mode e l’ibrido garantiscono secondo la casa fino all’80% di guida urbana in modalità elettrica: bene per il risparmio, e anche per l’ecologia.

Svantaggi

A parte qualche spesa in più, tra oneri finanziari, IPT e PFU, da aggiungere all’esempio, c’è da considerare la possibilità di esaurimento dei fondi disponibili, e comunque il raggiungimento dell’importo massimo scontato solo con la rottamazione di una vettura di più di 10 anni.

La rata finale di esempio è ben più della metà del listino scontato: come dire che anticipo e rate sono ridotti, ma che il riacquisto è una probabilità remota, rispetto a restituzione o sostituzione con una nuova vettura.

