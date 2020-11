FCA Bank e la sua controllata Leasys hanno approfittato dell'arrivo della nuova Fiat 500 elettrica (ecco la nostra prova) per lanciare LeasysGO!, servizio di car sharing che metterà a disposizione degli abbonati proprio una flotta di "Cinquini" a batteria.

Le prenotazioni sono gestibili via smartphone tramite un’app dedicata ma, in queste prime settimane, saranno attive solo per i dipendenti del Gruppo FCA di Torino. Nel 2021 la flotta arriverà a contare oltre 2.000 auto, con il servizio che si espanderà in Italia anche a Roma e Milano e, all'estero, a Barcellona e a Lione.

Quanto costa

Entro fine anno il servizio sarà aperto al pubblico e, al lancio, sarà possibile acquistare il voucher d’iscrizione anche su piattaforme esterne come Amazon. Una volta registrati è necessario abbonarsi: l'offerta prevede il pagamento di un canone mensile comprensivo di 2 ore di mobilità al mese incluse. Esaurite queste 2 ore, il costo del servizio passerà in modalità pay-per-use (non si conoscono ancora i prezzi al minuto). E la ricarica? Sarà totalmente gratuita e gestita direttamente dal team di LeasysGO!.