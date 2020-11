In pieno spirito Lamborghini, la Casa del Toro lancia la Huracan EVO Fluo Capsule. Si tratta di una nuova collezione di colori brillanti e decisi pensata appositamente per la supersportiva V10, che propone l'opaco per la carrozzeria e interni complementari.

Ovviamente, rimane l'effetto bicolore a contrasto con le tre parti color nero: la zona inferiore del paraurti anteriore, le minigonne e il tettuccio. in più, i nuovi colori si ritrovano in alcuni dettagli nelle finiture, come la linea sugli specchietti neri. Ecco la lista dei colori:

Arancio Dac

Arancio Livrea

Celeste Fedra

Giallo Clarus

Verde Shock

Interni ed esterni complementari

All'interno si trova una colorazione total black, con la possibilità di aggiungere come optional i nuovi sedili sportivi in Alcantara o in pelle Unicolor con finitura Sportivo EVO.

Fotogallery: Lamborghini Huracan EVO Fluo Capsule

8 Foto

La colorazione esterna è ripresa in alcune finiture negli interni, come la copertura del pulsante di accensione Start & Stop e lo scudo Lamborghini ricamato sul poggiatesta.

La Huracan EVO Fluo Capsule è disponibile per il model year 2021 della supersportiva V10, ma Lamborghini non ha comunicato il prezzo di questi colori.