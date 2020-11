Lo stile fa sempre la differenza. Vale per le automobili di cui ci si innamora con gli occhi prima di qualsiasi impressione di guida, ma vale più in generale per ogni oggetto - fisico o immateriale - creato dall’ingegno umano.

Partendo da questo presupposto, come Motor1 e Motorsport Network - il nostro Gruppo editoriale - abbiamo avviato una collaborazione con un’azienda che ha realizzato per noi qualcosa che vi presenteremo online nella giornata di oggi, alle ore 17:00.

Vi aspettiamo qui sul nostro sito (trovate il player video in cima alla pagina), ma anche sui canali social di Facebook e YouTube per seguire e commentare in diretta il reveal di questa novità che dedichiamo a tutti voi.

Non vi vogliamo anticipare di più se non che durante lo streaming ci rifaremo gli occhi contemplando alcune bellezze che hanno fatto la storia dell’automobilismo. Il merito, ovviamente, è del loro design iconico che le ha trasformate in oggetti senza tempo. Di stile, appunto.