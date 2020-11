Fin dal suo debutto la Subaru BRZ, assieme alla cugina Toyota GT86, ha avuto una nutrita schiera di fan, innamorati del suo motore boxer aspirato, della trazione esclusivamente posteriore, del suo sterzo preciso e del cambio in pieno stile giapponese: leva e innesti corti e precisi.

Tutte caratteristiche che – almeno così si spera – ritorneranno sulla nuova generazione della coupé sportiva giapponese, anticipata oggi da un nuovo teaser video che ne fa sentire per la prima volta la voce. E non sembra affatto male.

Nuovo aspirato

Un sound che sembra appartenere ancora una volta a un 4 cilindri boxer, ma non lo stesso che muoveva la prima generazione. Secondo rumors infatti si passerà da 2 a 2,4 litri, con un incremento di potenza che porterà i cavalli totali a 220.

Tanti ma non tantissimi, in linea con la filosofia di Subaru BRZ e Toyota GT86: essere sportive ma abbordabili, senza voler esagerare nel caricare di cavalli il motore. Un motore che rimarrà aspirato, perdendo dunque qualcosa in termini di coppia e prontezza nella risposta, ma con la soddisfazione di poter “girare in alto”.

Rimarranno anche la trazione posteriore, la possibilità di scegliere tra cambio manuale (consigliatissimo) e l’automatico e un’impostazione generale votata alla guida sportiva, ma senza essere troppo scomoda ed estrema.

Come sarà

Per quanto riguarda l’aspetto estetico il nuovo teaser non aiuta a capire come sarà la nuova Subaru BRZ, ma non ci aspettiamo un netto taglio con lo stile della prima generazione. Muso lungo, sbalzi ridotti, piccolo spoiler posteriore faranno ancora parte della partita e le novità maggiori dovrebbero riguardare i gruppi ottici, probabilmente full LED, e alcuni particolari come nuove prese d’aria e via dicendo.

Nuovo sarà anche l’abitacolo, dove potrebbe trovare spazio un nuovo sistema di infotainment assieme a una strumentazione 100% digitale. Tutte le risposte arriveranno a novembre con la presentazione ufficiale.