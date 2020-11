Tra le primissime promozioni del mese di novembre, si è mossa subito Nissan con ecoincentivi su tutta la gamma, compresa la capostipite delle crossover medie moderne, la Nissan Qashqai.

Combinando l’ecoincentivo in caso di rottamazione e il finanziamento Intelligent Buy, la Nissan Qashqai N-TEC Start con il motore turbo benzina a iniezione diretta 1.3 DIG-T 140 vede il listino ridursi da 26.970 euro a 19.470 euro, per un totale di 7.500 euro di sconto iniziale; il veicolo da rottamare deve essere immatricolato a partire dal 1 ottobre 2010 e di proprietà del cliente da almeno 12 mesi.

Il finanziamento non prevede il versamento di un anticipo, mentre le rate sono 36 da 297,11 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,15%); la rata finale ammonta a 13.215,30 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro eccedente.

Questo allestimento comprende già alcuni accessori interessanti, come la frenata automatica di emergenza, il sistema completo di assistenza al parcheggio, l’avviso di cambio corsia o la connessione agli smartphone, ma nelle rate sono anche compresi il Finanziamento Protetto e un Pack Service con due anni di assicurazione furto e incendio.

Vantaggi

La prima cosa che emerge è lo sconto iniziale sul listino, che è pari a 5.500 euro, cui viene aggiunto un ecoincentivo della casa di 5.500 euro, che salgono a 7.500 euro con adesione al finanziamento.

Nel periodo di emergenza Coronavirus, anche l’assenza di anticipo è un buon plus, così come i servizi compresi nelle rate, vale a dire la protezione del finanziamento e il pack service con l’assicurazione aggiuntiva.

Svantaggi

Tra gli svantaggi, i consueti oneri finanziari, da aggiungere ai costi dell’esempio, e il limite dell’usato da rottamare, del quale viene richiesta la data di immatricolazione.

In più l’offerta è limitata alle vetture in stock, che potrebbero costare qualcosa in più aggiungendo alcuni accessori: l’esempio serve a dare un’idea della proposta, ma è poi necessaria una completa trattativa con la concessionaria.

In sintesi