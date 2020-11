Opel Mokka, un modello appena uscito, anzi in consegna ufficialmente dal prossimo mese di marzo, e già promozione: Opel segue la prassi delle altre case automobilistiche, e propone per il mese di novembre alcune offerte per bloccare l’acquisto della recente crossover compatta.

Per il lancio della vettura, che nel sito viene presentata tra le offerte di tutti i modelli della casa, sono combinati insieme sia la Super rottamazione Opel che finanziamento Scelta Opel. Ad esempio, per una Opel Mokka GS Line+ 1.2 T 130 CV, lo sconto iniziale arriva fino a 5.100 euro, portando il listino a 25.050 euro, oltre oneri finanziari.

Per accedere all’iniziativa Super Rottamazione, occorre in linea di massima la permuta o la rottamazione di una vettura posseduta da almeno sei mesi, anche se nell’esempio specifico in rete questo non è indicato; lo sconto, in ogni caso, non include l’eventuale valore di permuta.

E’ previsto quindi un anticipo di 3.500 euro, e dopo un mese si iniziano a pagare le 35 rate da 289 euro (TAN 3,99%, TAEG 5%), mentre la rata finale ammonta a 15.746,70 euro, per un totale di 15.000 km annui.

Oltre agli accessori dell’allestimento GS Line+ (specifico per la versione di lancio, che comprende i fari Eco-LED, il cluster digitale da 7”, il freno di stazionamento elettrico o le cromature esterne con i cerchi da 16”), nel finanziamento di esempio è inclusa l’assicurazione Protezione salute, con in più i servizi facoltativi Flexprotection Silver per tre anni e Credito protetto con perdita di impiego.

Vantaggi

In tempo di nuova emergenza Coronavirus, questo tipo di offerta in generale comprende diversi vantaggi: ci sono ancora, ad esempio, il servizio Protezione salute, o il credito protetto con perdita di impiego, che Opel ha già proposto nei mesi precedenti.

Tutto questo, però, viene applicato su un modello non ancora disponibile nelle concessionarie, ma già proposto con 5.100 euro di sconto sul listino di partenza, e con rate inferiori ai 300 euro, che si pagheranno un mese dopo l’anticipo.

Svantaggi

C’è un po’ di confusione negli esempi in rete, almeno in questo primo periodo di novembre: per esempio, manca qualche informazione sulle modalità di rottamazione, o ancora ai primi di novembre c’erano offerte (come sulla versione Mokka-e) con la scadenza ferma ad ottobre.

In ogni caso, il sito propone moduli per la richiesta di preventivi specifici, prima di visitare le concessionarie. Attenzione anche al calcolo degli oneri finanziari.

In sintesi